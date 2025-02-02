ua en ru
Нд, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Неділя 02 лютого 2025 12:59
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 3 лютого в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Новий тиждень розпочнеться в Україні зі снігу. А "мінуси" ймовірні навіть вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, у понеділок, 3 лютого, в Україні пройде сніг по всій території, на півдні до снігу може приєднатися дощ.

Вночі температура мінімально опуститься вночі до -4 градусів. Такий мороз слід очікувати:

  • майже у всіх західних областях;
  • в Житомирській, Хмельницькій областях;
  • в Чернігівській області.

До того ж -5 градусів вночі "проскочать" у Закарпатській області.

Вдень місцями в західних, центральних областях очікується в межах -1....+1 градусів. Але на більшості території все ж збережеться вдень плюсова температура, максимально на півдні, до +6 градусів.

У Києві, як і по всій Україні 3 лютого очікується сніг, вночі до -3, а вдень в межах -1...+1.
Синоптики дали прогноз на завтра в Україні
Погода в Україні 3 лютого (meteo.gov.ua)

Паводки у Франції

На початку останнього тижня січня 2025 року на заході Франції, зокрема в Бретані та Нормандії, відбулися серйозні паводки через циклон "Гермінія", що приніс сильні дощі та вітри.

Загальна кількість опадів перевищила 170 мм, що стало рекордним рівнем з 1944 року. Рівень води в річці Вілен перевищив історичні рекорди, через що понад 500 осіб були евакуйовані. Влада оголосила "червоний" рівень небезпеки в кількох департаментах Бретані.

Паводки залишаються серйозною загрозою для регіонів, і місцеві органи влади продовжують відслідковувати ситуацію.

Нагадаємо, потужна повінь сталася у Франції і у жовтня 2024 року. Негода призвела до значних руйнувань. Зливи, які тривали два дні, призвели до серйозних руйнувань. Рятувальні служби та пожежні бригади провели близько 2300 операцій у постраждалих районах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Зеленський розповів, скільки ракет, дронів та бомб випустила РФ по Україні за тиждень
Зеленський розповів, скільки ракет, дронів та бомб випустила РФ по Україні за тиждень
DAILY
Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі