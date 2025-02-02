Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Новий тиждень розпочнеться в Україні зі снігу. А "мінуси" ймовірні навіть вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Завтра, у понеділок, 3 лютого, в Україні пройде сніг по всій території, на півдні до снігу може приєднатися дощ.

Вночі температура мінімально опуститься вночі до -4 градусів. Такий мороз слід очікувати:

майже у всіх західних областях;

в Житомирській, Хмельницькій областях;

в Чернігівській області.

До того ж -5 градусів вночі "проскочать" у Закарпатській області.

Вдень місцями в західних, центральних областях очікується в межах -1....+1 градусів. Але на більшості території все ж збережеться вдень плюсова температура, максимально на півдні, до +6 градусів.

У Києві, як і по всій Україні 3 лютого очікується сніг, вночі до -3, а вдень в межах -1...+1.



Погода в Україні 3 лютого (meteo.gov.ua)