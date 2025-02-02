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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Украина, Воскресенье 02 февраля 2025 12:59
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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 3 февраля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Новая неделя начнется в Украине со снега. А "минусы" вероятны даже днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Завтра, в понедельник, 3 февраля, в Украине пройдет снег по всей территории, на юге к снегу может присоединиться дождь.

Ночью температура минимально опустится ночью до -4 градусов. Такой мороз следует ожидать:

  • почти во всех западных областях;
  • в Житомирской, Хмельницкой областях;
  • в Черниговской области.

К тому же -5 градусов ночью "проскочат" в Закарпатской области.

Днем местами в западных, центральных областях ожидается в пределах -1....+1 градусов. Но на большинстве территории все же сохранится днем плюсовая температура, максимально на юге, до +6 градусов.

В Киеве, как и по всей Украине 3 февраля ожидается снег, ночью до -3, а днем в пределах -1...+1.
Синоптики дали прогноз на завтра в Украине
Погода в Украине 3 февраля (meteo.gov.ua)

Паводки во Франции

В начале последней недели января 2025 года на западе Франции, в частности в Бретани и Нормандии, произошли серьезные паводки из-за циклона "Герминия", который принес сильные дожди и ветры.

Общее количество осадков превысило 170 мм, что стало рекордным уровнем с 1944 года. Уровень воды в реке Вилен превысил исторические рекорды, из-за чего более 500 человек были эвакуированы. Власти объявили "красный" уровень опасности в нескольких департаментах Бретани.

Паводки остаются серьезной угрозой для регионов, и местные органы власти продолжают отслеживать ситуацию.

Напомним, мощное наводнение произошло во Франции и в октябре 2024 года. Непогода привела к значительным разрушениям. Ливни, которые продолжались два дня, привели к серьезным разрушениям. Спасательные службы и пожарные бригады провели около 2300 операций в пострадавших районах.

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