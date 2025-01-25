Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Незвичне погодне явище: хмари схожі на НЛО у Великій Британії

Хмари схожі на НЛО були зафіксовані у Великій Британії 17 січня. Сочевицеподібні хмари, також відомі як лінзоподібні, утворюються в результаті певних атмосферних умов, коли сильний вітер стикається з гірською місцевістю.

У Великій Британії вони найчастіше спостерігаються на периферії систем високого тиску, коли повітря обтікає гори, формуючи каплеподібні структури. Такі хмари особливо ефектні під час сходу або заходу сонця, коли низьке освітлення підкреслює їхні контури.

Вони рідко зустрічаються в Британії через специфічні умови для їх утворення.

Додамо, що у червні у небі над Київською областю були помічені так звані сріблясті хмари.

А в березні супутник NASA передав зображення незвичайних хмар біля західного узбережжя Флориди. Вони нагадують гігантські кільця і виглядають дуже незвичайно, не відповідаючи типовим природним утворенням.

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