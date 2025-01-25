Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Необычное погодное явление: облака похожие на НЛО в Великобритании

Облака похожие на НЛО были зафиксированы в Великобритании 17 января. Чечевицеобразные облака, также известные как линзовидные, образуются в результате определенных атмосферных условий, когда сильный ветер сталкивается с горной местностью.

В Великобритании они чаще всего наблюдаются на периферии систем высокого давления, когда воздух обтекает горы, формируя каплевидные структуры. Такие облака особенно эффектны во время восхода или захода солнца, когда низкое освещение подчеркивает их контуры.

Они редко встречаются в Британии из-за специфических условий для их образования.

Добавим, что в июне в небе над Киевской областью были замечены так называемые серебристые облака.

А в марте спутник NASA передал изображение необычных облаков у западного побережья Флориды. Они напоминают гигантские кольца и выглядят очень необычно, не соответствуя типичным природным образованиям.

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