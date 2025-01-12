Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Шторм "Блер" у США

Шторм "Блер" охопив понад 13 штатів США, принісши рясні снігопади, сильні хуртовини, крижані бурі та низькі температури. У низці регіонів було оголошено надзвичайний стан через складні погодні умови. Його вже назвали штормом десятиліття.

Причиною шторму стало злиття теплого вологого повітря з Мексиканської затоки з холодним арктичним фронтом. Це призвело до утворення циклону, який посилився завдяки струменевій течії.

Пориви вітру сягали 80 км/год, хуртовини та крижаний дощ зробили ситуацію особливо небезпечною. Після проходження шторму арктичне повітря спричинило зниження температури до -19 градусів.

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