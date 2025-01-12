Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Шторм "Блэр" в США

Шторм "Блэр" охватил более 13 штатов США, принеся обильные снегопады, сильные метели, ледяные бури и низкие температуры. В ряде регионов было объявлено чрезвычайное положение из-за сложных погодных условий. Его уже назвали штормом десятилетия.

Причиной шторма стало слияние теплого влажного воздуха из Мексиканского залива с холодным арктическим фронтом. Это привело к образованию циклона, который усилился благодаря струйному течению.

Порывы ветра достигали 80 км/ч, метели и ледяной дождь сделали ситуацию особенно опасной. После прохождения шторма арктический воздух вызвал снижение температуры до -19 градусов.

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