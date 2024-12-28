Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода у другій декаді грудня в Україні

У другій декаді грудня в Україні переважала тепліша звичайного погода, відмічалися тумани, налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах спостерігалася ожеледиця.

Кількість опадів за декаду у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу майже на всій території досягла або перевищила норму.

Станом на 20 грудня сніговий покрив, який утворювався упродовж декади, внаслідок дії високих денних температур повітря повністю розтанув майже на всій території країни.

Раніше РБК-Україна писало, яку погоду варто чекати в Україні на Новий рік.

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