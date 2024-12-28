Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода во второй декаде декабря в Украине

Во второй декаде декабря в Украине преобладала более теплая обычной погода, отмечались туманы, налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах наблюдалась гололедица.

Количество осадков за декаду в виде снега, мокрого снега и дождя почти на всей территории достигло или превысило норму.

По состоянию на 20 декабря снежный покров, который образовывался в течение декады, в результате действия высоких дневных температур воздуха полностью растаял почти на всей территории страны.

Ранее РБК-Украина писало, какую погоду стоит ждать в Украине на Новый год.

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