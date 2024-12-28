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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 29 декабря в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 29 декабря, в Украине осадков не ожидается. Максимально температура поднимется до 4° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Завтра, 29 декабря, будет без существенных осадков. Ветер ожидается северный с переходом на юго-западный, 3-10 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 4° тепла, в Карпатах ночью 1-7° мороза.

 

Погода во второй декаде декабря в Украине

Во второй декаде декабря в Украине преобладала более теплая обычной погода, отмечались туманы, налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах наблюдалась гололедица.

Количество осадков за декаду в виде снега, мокрого снега и дождя почти на всей территории достигло или превысило норму.

По состоянию на 20 декабря снежный покров, который образовывался в течение декады, в результате действия высоких дневных температур воздуха полностью растаял почти на всей территории страны.

Ранее РБК-Украина писало, какую погоду стоит ждать в Украине на Новый год.

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