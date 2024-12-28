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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Субота 28 грудня 2024 10:49
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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 29 грудня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 29 грудня, в Україні опадів не очікується. Максимально температура підніметься до 4° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, 29 грудня, буде без істотних опадів. Вітер очікується північний з переходом на південно-західний, 3-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 4° тепла, в Карпатах вночі 1-7° морозу.

Погода у другій декаді грудня в Україні

У другій декаді грудня в Україні переважала тепліша звичайного погода, відмічалися тумани, налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах спостерігалася ожеледиця.

Кількість опадів за декаду у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу майже на всій території досягла або перевищила норму.

Станом на 20 грудня сніговий покрив, який утворювався упродовж декади, внаслідок дії високих денних температур повітря повністю розтанув майже на всій території країни.

Раніше РБК-Україна писало, яку погоду варто чекати в Україні на Новий рік.

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