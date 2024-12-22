Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Завтра, 23 грудня, в Україні очікуються невеликі опади в низці регіонів. На півдні вдень до 9° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 4° тепла, на півдні та південному сході країни 1-9° тепла.

23 грудня у західних, східних та південно-східних областях невеликі опади, на решті території без опадів.

Зима біля станції "Академік Вернадський"

Цьогорічна зима біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиці стала найхолоднішою за останні шість років. Її відмінною рисою були тривалі періоди похолодань, хоча мінімальна температура опустилася лише до -14,7°.

Передумовою для таких умов стало утворення холодної водної маси на захід від Антарктичного півострова ще у травні, яка згодом поширилася на всю західну Антарктику.

Снігу випало порівняно небагато - 180 см проти 300 см у 2022 році. Це закономірно для прохолодних зим, коли домінують сухі повітряні маси з континенту.

Однак морського льоду навколо станції утворилося значно більше. Така крига знижує теплообмін між океаном і атмосферою, запобігаючи нагріванню води та створюючи сприятливі умови для антарктичних тварин.

Особливістю цієї зими став і рекордний вітер: у вересні його швидкість сягнула 42,5 м/с, що стало найвищим показником за весь час спостережень.

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