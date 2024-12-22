Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Завтра, 23 декабря, в Украине ожидаются небольшие осадки в ряде регионов. На юге днем до 9° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура ночью и днем от 3° мороза до 4° тепла, на юге и юго-востоке страны 1-9° тепла.

23 декабря в западных, восточных и юго-восточных областях небольшие осадки, на остальной территории без осадков.

Зима возле станции "Академик Вернадский"

Нынешняя зима возле станции "Академик Вернадский" в Антарктике стала самой холодной за последние шесть лет. Ее отличительной чертой были длительные периоды похолоданий, хотя минимальная температура опустилась лишь до -14,7°.

Предпосылкой для таких условий стало образование холодной водной массы к западу от Антарктического полуострова еще в мае, которая впоследствии распространилась на всю западную Антарктику.

Снега выпало сравнительно немного - 180 см против 300 см в 2022 году. Это закономерно для прохладных зим, когда доминируют сухие воздушные массы с континента.

Однако морского льда вокруг станции образовалось значительно больше. Такой лед снижает теплообмен между океаном и атмосферой, предотвращая нагрев воды и создавая благоприятные условия для антарктических животных.

Особенностью этой зимы стал и рекордный ветер: в сентябре его скорость достигла 42,5 м/с, что стало самым высоким показателем за все время наблюдений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.