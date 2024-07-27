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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптики розповіли, на яку погоду чекати в Україні 28 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 28 липня, в Україні місцями очікуються дощі. А на півдні і ще в декількох регіонах спека сягне 36°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"28 липня вдень на крайньому заході, вночі 29 липня у західних і північних областях, вдень на півдні та сході країни місцями короткочасні дощі, грози", - розповіли синоптики.

На решті території  буде без опадів. Температура вночі 17-23°, вдень 28-34°, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях місцями сильна спека 35-36°.

А 29 липня у західних, північних та центральних областях очікується зниження денної температури до 23-28°.

Погода в Україні на вихідних

Погода 27-28 липня в Україні сформувалася під впливом антициклону Gustav. Через це якихось сильних дощів чекати не варто, але 28 липня все ж таки опади "бризнуть" у західних регіонах.

А вже з понеділка, 29 липня, в Україні прогнозується відчутне зниження температури. Але нова хвиля спеки очікується не за горами. Докладний прогноз про те, коли чекати на нову хвилю спеки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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