Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине на выходных

Погода 27-28 июля в Украине сформировалась под влиянием антициклона Gustav. Из-за этого каких-то сильных дождей ждать не стоит, но 28 июля все же осадки "брызнут" в западных регионах.

А уже с понедельника, 29 июля, в Украине прогнозируется ощутимое снижение температуры. Но новая волна жары ожидается уже не за горами. Подробный прогноз о том, когда ждать новую волну жары - читайте в материале РБК-Украина.

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