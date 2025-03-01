Синоптики дали прогноз на завтра та показали, як зараз виглядають Карпати

Завтра, 2 березня, пройде мокрий сніг або сніг з дощем. Вдень попри зимові опади, ймовірні 7° тепла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр", Гірські рятувальники Прикарпаття, ДСНС України.
"2 березня в Україні, крім сходу та південного-сходу, невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах більшості областей подекуди ожеледиця", - йдеться у повідомленні "Укргідрометцентру".
Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура 2 березня вночі від 2° тепла до 5° морозу, вдень 1-7° тепла, у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.
За даними гірських рятувальників, станом на 08:40 суботи, 1 березня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман. Вітер південний 6 м/с.
"Гора Піп Іван зустрічає ранок у хмарах: температура близько +2°, усе вкрите снігом, а легкий вітер додає свіжості", - констатують рятувальники.
За даними синоптиків, вже зараз в Україні починається певна зміна синоптичних процесів. Температура повітря у більшості регіонів поступово підвищується, проте в деяких областях - досі морозно.
Після 5 березня погода в Україні у південних та західних областях температура повітря вдень може доходити до 10° тепла.
Загалом, як раніше попереджали синоптики, у березні 2025 в Україні середня місячна температура повітря прогнозується в межах 1-7° тепла. Це на 1-1,5° вище за норму.
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