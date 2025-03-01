Синоптики дали прогноз на завтра та показали, як зараз виглядають Карпати

"2 березня в Україні, крім сходу та південного-сходу, невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах більшості областей подекуди ожеледиця", - йдеться у повідомленні "Укргідрометцентру".

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура 2 березня вночі від 2° тепла до 5° морозу, вдень 1-7° тепла, у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

Погода у Карпатах

За даними гірських рятувальників, станом на 08:40 суботи, 1 березня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман. Вітер південний 6 м/с.

"Гора Піп Іван зустрічає ранок у хмарах: температура близько +2°, усе вкрите снігом, а легкий вітер додає свіжості", - констатують рятувальники.