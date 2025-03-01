Синоптики дали прогноз на завтра и показали, как сейчас выглядят Карпаты

"2 марта в Украине, кроме востока и юго-востока, небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах большинства областей местами гололедица", - говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура 2 марта ночью от 2° тепла до 5° мороза, днем 1-7° тепла, в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

Погода в Карпатах

По данным горных спасателей, по состоянию на 08:40 субботы, 1 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман. Ветер южный 6 м/с.

"Гора Поп Иван встречает утро в облаках: температура около +2°, все покрыто снегом, а легкий ветер добавляет свежести", - констатируют спасатели.