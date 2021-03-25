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Синоптики дали прогноз на вихідні: дощі і сніг не відступлять

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 13:23
Синоптики дали прогноз на вихідні: дощі і сніг не відступлять Фото: людина з парасолькою (УНІАН)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у найближчі три дні продовжать спостерігатися опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Сухо буде лише в суботу.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, у п'ятницю, 26 березня, у південних і південно-східних областях вночі та вранці очікується мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. На решті території країни буде сухо. Температура вночі від +1 до -4 градусів, вдень +5+10 тепла.

У суботу в Україні буде без опадів. Але вже в неділю в західних, а вдень у північних та більшості центральних областей прогнозують невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі від +4 до -2, вдень +7+13.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується поліпшення погоди на заході країни. При цьому на сході, в центральних і південних областях прогнозують дощі зі снігом. Температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +9 градусів.

Також РБК-Україна писало, що у квітні температура повітря очікується в межах 8-11 градусів тепла. Це близько середніх багаторічних значень.

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