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До +9 на западе и дожди со снегом на востоке: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Украина, Четверг 25 марта 2021 08:00
До +9 на западе и дожди со снегом на востоке: прогноз погоды на сегодня Фото: весна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня ожидается улучшение погоды на западе страны. При этом на востоке, в центральных и южных областях прогнозируют дожди со снегом.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз в областях

В Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму ночью ожидается снег, днем мокрый снег с дождем. На остальной территории страны будет сухо.

Температура воздуха на западе и в северных областях поднимется до +6+9 днем, ночью -3-6 градусов. В центре Украины +3+6 днем, ночью -1-4. На востоке и юге страны днем столбики термометров покажут +2+4 градуса, в Одесской области до +5, ночью -1+1 на востоке и 0-3 на юге.

До +9 на западе и дожди со снегом на востоке: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице в четверг будет сухая погода с переменной облачностью. Температура воздуха днем составит +5+7 градусов, ночью -2-4.

До +9 на западе и дожди со снегом на востоке: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Киеве вчера объявляли штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Также сообщалось, что во вторник в Киеве прошла сильная метель.

При этом синоптик сообщала, что в конце марта часть Украины накроет снег, возможен гололед.

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