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Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні та найближчі дні

Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 5 березня, в Україні можливі місцями дощі, вдень термометри покажуть до 10° тепла, а на півді - і до 16° тепла. А ось найближчими днями відчутно похолоднішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода на сьогодні

"Хмарно з проясненнями. У більшості західних областей невеликий дощ на решті території без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с", - кажуть синоптики.

Температура вдень 5-10° тепла, в західних областях, на півдні Одещини та в Криму 11-16°.

Прогноз на 6-7 березня

За даними Укргідрометцентру, на заході країни, вдень 6 березня і в північних та центральних областях, 7 березня у південній частині місцями невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), на решті території без опадів.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний 5-10 м/с.

Температура 6 березня вночі від 3° тепла до 3° морозу, 7 березня 0-7° морозу; у південній частині та на Закарпатті 11-16°, вдень 6-7 березня в Україні 0-8° тепла.

Погода в Україні

Погода в Україні в березні 2024 року буде теплішою за звичайну. Так, середньомісячна температура прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Зазначимо, лютий 2024 став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва після 2002 року. Додамо, що в останній місяць зими, 29 лютого, у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Усього за лютий було оновлено вісім максимальних показників.

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