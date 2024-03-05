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Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня и ближайшие дни

Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Укриаине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 5 марта, в Украине возможны местами дожди, днем термометры покажут до 10° тепла, а на юге - и до 16° тепла. А вот в ближайшие дни ощутимо похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода на сегодня

"Облачно с прояснениями. В большинстве западных областей небольшой дождь на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с", - говорят синоптики.

Температура днем 5-10 градусов тепла, в западных областях, на юге Одесщины и в Крыму 11-16 градусов.

Прогноз на 6-7 марта

По данным Укргидрометцентра, на западе страны, днем 6 марта и в северных и центральных областях, 7 марта в южной части местами небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с.

Температура 6 марта ночью от 3° тепла до 3° мороза, 7 марта 0-7° мороза; в южной части и в Закарпатье 11-16°, днем 6-7 марта в Украине 0-8° тепла.

Погода в Украине

Погода в Украине в марте 2024 года будет теплее обычного. Так, среднемесячная температура прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Отметим, февраль 2024 года стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева после 2002 года. Добавим, что в последний месяц зимы, 29 февраля, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Всего за февраль было обновлено восемь максимальных показателей.

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