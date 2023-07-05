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Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні та розповіли, коли спаде спека

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні день ознаменується дощами, місцями з грозами в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території - без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Північ

В Сумській та Чернігівській областях очікуються дощі. При чому температура повітря буде триматись вдень на рівні +27..+30 градусів. Також дощі очікуються і в Київській області.

Південь

На півдні опадів очікувати не варто. Тут цілий день буде триматись стійка спека. Днем температура підніметься максимально до +35 градусів.

Схід

На сході також не варто чекати дощів. Правда, тут буде трішки холодніше, ніж на півдні. Вдень температура повітря підніметься максимально до +32 градусів.

Захід

А ось на заході задощить і сильно. Опади з грозами будуть у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій областях. Середня температура вдень тут буде триматись +27 градусів. В деяких областях - до +29.

Київ

За даними синоптика Наталки Діденко, у Києві сьогодні передбачається дощ з грозою.

"Вдень буде спекотно, близько +30 градусів", - зазначила вона.

Коли спаде спека

Як зазначила синоптик, послаблення спеки разом із літніми дощами прийде орієнтовно 7-8 липня.

Погода протягом тижня

З 4 по 7 липня погода в Україні буде одночасно дощовою та спекотною, до +36 градусів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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