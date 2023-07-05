Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня и рассказали, когда спадет жара

Север

В Сумской и Черниговской областях ожидается дождь. Причем температура воздуха будет держаться днем на уровне +27...30 градусов. Также дожди ожидаются в Киевской области.

Юг

На юге осадков ждать не стоит. Здесь целый день будет держаться жара. Днем температура поднимется до +35 градусов.

Восток

На востоке тоже не стоит ждать дождей. Правда, здесь будет немного холоднее, чем на юге. Днем температура воздуха поднимется максимально до +32 градусов.

Запад

А вот на западе задождит и сильно. Осадки с грозами пройдут во Львовской, Закарпатской, Черновицкой областях. Средняя температура днем здесь будет держаться +27 градусов. В некоторых областях – до +29.

Киев

По данным синоптика Наталки Диденко, в Киеве сегодня ожидается дождь с грозой.

"Днем будет жарко, около +30 градусов", - отметила она.

Когда спадет жара

Как отметила синоптик, ослабление жары вместе с летними дождями придет ориентировочно 7-8 июля.

Погода в течение недели

Погода в Украине с 4 по 7 июля будет дождливой и жаркой, до +36 градусов. Детальнее - в материале РБК-Украина.