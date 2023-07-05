RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня и рассказали, когда спадет жара

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня день ознаменуется дождями, местами с грозами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории - без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Север

В Сумской и Черниговской областях ожидается дождь. Причем температура воздуха будет держаться днем на уровне +27...30 градусов. Также дожди ожидаются в Киевской области.

Юг

На юге осадков ждать не стоит. Здесь целый день будет держаться жара. Днем температура поднимется до +35 градусов.

Восток

На востоке тоже не стоит ждать дождей. Правда, здесь будет немного холоднее, чем на юге. Днем температура воздуха поднимется максимально до +32 градусов.

Запад

А вот на западе задождит и сильно. Осадки с грозами пройдут во Львовской, Закарпатской, Черновицкой областях. Средняя температура днем здесь будет держаться +27 градусов. В некоторых областях – до +29.

Киев

По данным синоптика Наталки Диденко, в Киеве сегодня ожидается дождь с грозой.

"Днем будет жарко, около +30 градусов", - отметила она.

Когда спадет жара

Как отметила синоптик, ослабление жары вместе с летними дождями придет ориентировочно 7-8 июля.

Погода в течение недели

Погода в Украине с 4 по 7 июля будет дождливой и жаркой, до +36 градусов. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве