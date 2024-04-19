Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

В Україні, крім південно-східної частини та крайнього заходу, невеликий дощ.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 8-13° тепла; на сході та південному сході країни, вдень 14-19°. В Карпатах невеликий сніг, температура вдень близько 0°.

Прогноз погоди в Україні на 19 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Заморозки в Україні

У ніч на суботу, 20 квітня, у більшості областей України, крім південної частини, очікуються заморозки. При цьому заморозки у Карпатах тримаються вже кілька днів. Там температура повітря опускалася мінімально до -6 градусів.

Зазначимо, що раніше синоптики попереджали, що що на початку другої декади квітня в Україні очікуються кілька днів похолодання та дощі.