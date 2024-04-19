Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

В Украине, кроме юго-восточной части и крайнего запада, небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 8-13° тепла; на востоке и юго-востоке страны, днем 14-19°. В Карпатах небольшой снег, температура днем около 0°.

Прогноз погоды в Украине на 19 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Заморозки в Украине

В ночь на субботу, 20 апреля, в большинстве областей Украины, кроме южной части, ожидаются заморозки. При этом, заморозки в Карпатах держатся уже несколько дней. Там температура воздуха опускалась минимально до -6 градусов.

Отметим, что ранее синоптики предупредили, что в начале второй декады апреля в Украине ожидаются несколько дней похолодания и дожди.