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Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Україна, П'ятниця 19 квітня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 19 квітня, в Україні очікується невеликий дощ у кількох регіонах. А в Карпатах продовжаться заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні, крім південно-східної частини та крайнього заходу, невеликий дощ.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 8-13° тепла; на сході та південному сході країни, вдень 14-19°. В Карпатах невеликий сніг, температура вдень близько 0°.

Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 19 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Заморозки в Україні

У ніч на суботу, 20 квітня, у більшості областей України, крім південної частини, очікуються заморозки. При цьому заморозки у Карпатах тримаються вже кілька днів. Там температура повітря опускалася мінімально до -6 градусів.

Зазначимо, що раніше синоптики попереджали, що що на початку другої декади квітня в Україні очікуються кілька днів похолодання та дощі.

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