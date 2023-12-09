Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні, вказавши на один момент

"У південно-східній частині країни дощ та мокрий сніг, у північно-східних областях сніг. На решті території без опадів", - розповіли синоптики.

При цьому, на більшій частині території країни на дорогах подекуди буде ожеледиця.

"У західних та північних областях вранці місцями туман", - додали вони.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень від 4° морозу до 1° тепла, а у південній частині вдень 0-5° тепла, в Криму 4-9° тепла.

Попередження

9 грудня в Харківській області налипання мокрого снігу, в Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.

"І рівень небезпечності", - констатували в "Укргідрометцентрі".

Погода завтра в Україні

Вже у неділю, 10 грудня, і надалі в Україні поступово теплішатиме.

Зокрема, за даними синоптиків, у неділю, 11 грудня, вночі в східних та західних областях, вдень в Україні, крім південної частини, невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, лише вночі у північно-східних областях 1-6° морозу, вдень на півдні країни 3-8° тепла.

На більшій частині території країни на дорогах ожеледиця.