Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине, указав на один момент

Сегодня, 9 декабря, в Украине будет почти типичная зимняя погода со снегом, местами с дождем. Правда, следует учитывать один нюанс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В юго-восточной части страны дождь и мокрый снег, в северо-восточных областях снег. На остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.
При этом, на большей части территории страны на дорогах кое-где будет гололедица.
"В западных и северных областях утром местами туман", - добавили они.
Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем от 4° мороза до 1° тепла, а в южной части днем 0-5° тепла, в Крыму 4-9° тепла.
9 декабря в Харьковской области налипание мокрого снега, в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях гололедица, на дорогах гололедица.
"I уровень опасности", - констатировали в "Укргидрометцентре".
Уже в воскресенье, 10 декабря, и дальше в Украине будет постепенно теплеть.
В частности, по данным синоптиков, в воскресенье, 10 декабря, ночью в восточных и западных областях, днем в Украине кроме южной части небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, лишь ночью в северо-восточных областях 1-6° мороза, днем на юге страны 3-8° тепла.
На большей части территории страны на дорогах гололедица.
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