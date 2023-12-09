Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине, указав на один момент

"В юго-восточной части страны дождь и мокрый снег, в северо-восточных областях снег. На остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.

При этом, на большей части территории страны на дорогах кое-где будет гололедица.

"В западных и северных областях утром местами туман", - добавили они.

Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем от 4° мороза до 1° тепла, а в южной части днем 0-5° тепла, в Крыму 4-9° тепла.

Предупреждение

9 декабря в Харьковской области налипание мокрого снега, в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях гололедица, на дорогах гололедица.

"I уровень опасности", - констатировали в "Укргидрометцентре".

Погода завтра в Украине

Уже в воскресенье, 10 декабря, и дальше в Украине будет постепенно теплеть.

В частности, по данным синоптиков, в воскресенье, 10 декабря, ночью в восточных и западных областях, днем в Украине кроме южной части небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, лишь ночью в северо-восточных областях 1-6° мороза, днем на юге страны 3-8° тепла.

На большей части территории страны на дорогах гололедица.