Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати на дощі

Сьогодні, 25 березня, в Україні місцями ймовірні дощі. Максимально тепло буде на півдні, до 18°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями на Лівобережжі та в Карпатах дощі; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 9-14°, на півдні країни 13-18°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, вдень без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 9-14°; у Києві вдень 11-13°.

Додамо, що за попередженням синоптиків, 25 березня на високогір’ї схiдної частини Закарпатської області очiкується значна снiголавинна небезпека (ІІІ рівень, помаранчевий).



Погода в Україні 25 березня (facebook.com/UkrHMC)