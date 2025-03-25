Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дождей

Сегодня, 25 марта, в Украине местами вероятны дожди. Максимально тепло будет на юге, до 18°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

В Украине будет облачно с прояснениями. Днем местами на Левобережье и в Карпатах дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 9-14°, на юге страны 13-18°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 9-14°; в Киеве днем 11-13°.

Добавим, что по предупреждению синоптиков, 25 марта на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень, оранжевый).



Погода в Украине 25 марта (facebook.com/UkrHMC)