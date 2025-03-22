Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Гроза на Закарпатті

13 березня на Закарпатті, як і у більшості регіонів України була зафіксована гроза. Передумовами були попереднє підвищення значень температури (у багатьох регіонах були зафіксовані рекордні значення).

Разом з тим спрацював фактор нестійкості, тобто, сонце прогріло приземний шар повітря, що спричинило посилення вертикальних рухів, а з наближенням фронтальних зон зформувались дощові хмари, які й спричинили грозу.

Як повідомлялось, 18 березня синоптики попереджали про пилову бурю та сильний вітер у низці областей України. Передбачалось, що негода утримається до кінця доби.

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