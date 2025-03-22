Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Гроза на Закарпатье

13 марта на Закарпатье, как и в большинстве регионов Украины была зафиксирована гроза. Предпосылками были предварительное повышение значений температуры (во многих регионах были зафиксированы рекордные значения).

Вместе с тем сработал фактор неустойчивости, то есть, солнце прогрело приземный слой воздуха, что привело к усилению вертикальных движений, а с приближением фронтальных зон сформировались дождевые облака, которые и вызвали грозу.

Как сообщалось, 18 марта синоптики предупреждали о пылевой буре и сильном ветре в ряде областей Украины. Предполагалось, что непогода сохранится до конца суток.

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