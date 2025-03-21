Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Початок астрономічної весни в Україні

20 березня - День весняного рівнодення. Ця дата означає початок астрономічної весни в Північній півкулі.

Рівнодення - це астрономічне явище, коли центр Сонця у своєму видимому русі екліптикою перетинає небесний екватор.

У цей момент центр сонячного диска знаходиться на однаковій відстані як від Північного, так і від Південного полюсів, внаслідок чого день майже дорівнює ночі.

Після рівнодення день почав поступово збільшуватися. Зокрема, у Києві 20 березня світловий день тривав 12 годин та 8 хвилин, Сонце зійшло о 6:02, та зайшло о 18:10.

Детальніше про погоду на 21 березня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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