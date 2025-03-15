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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 15 березня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 15 березня, в Україні буде холодно в порівнянні з іншими днями. Хоча на півдні вдень очікується до 22° тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно. В західних областях значний дощ (місцями з мокрим снігом), у північних, вдень і в центральних областях помірні дощі; на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних та північних областях вдень 5-10° тепла (на Рівненщині, Волині та Львівщині 2-7° тепла); на решті території вночі 6-11°, вдень 12-17°, на півдні та сході країни до 22°.

Погода у Києві та області

Хмарно. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 5-10° тепла; у Києві вдень 6-8° тепла.
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Погода в Україні 15 березня (facebook.com/UkrHMC)

Похолодання в Україні

Як повідомлялося раніше, в Україну найближчими днями прийде різке похолодання. У частині регіонів імовірний навіть сніг.

Зокрема, 15-16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі, у західних і північних областях із переходом у сніг.

Зазначимо, що тепле повітря почне заходити в Україну орієнтовно вже 22-23 березня.

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