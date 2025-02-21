Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 21 лютого, в Україні погода буде визначатися полем високого атмосферного тиску. Вдень буде 7° морозу.
Про це РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"21 лютого погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску і холодна повітряна маса з північного сходу", - йдеться у повідомленні.
Тому опадів не очікується, лише на сході та південному сході ймовірний невеликий сніг місцями.
"Ніч холодна за рахунок малої хмарності, а вдень приємно радуватиме сонечко, відчутно пом’якшуючи мороз. Вітер північно-східний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с", - зазначили в "Укргідрометцентрі".
Температура вночі 9-14° морозу (у східних та більшості західних областей місцями 15-18° морозу), вдень 2-7° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Погода в Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с
Температура по області вночі 9-14° морозу, вдень 2-7° морозу; у Києві вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.
Погода в Україні 21 лютого (facebook.com/UkrHMC)
Паводок у Перу
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