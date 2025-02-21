Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 21 лютого, в Україні погода буде визначатися полем високого атмосферного тиску. Вдень буде 7° морозу.

Про це РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура по області вночі 9-14° морозу, вдень 2-7° морозу; у Києві вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с

Температура вночі 9-14° морозу (у східних та більшості західних областей місцями 15-18° морозу), вдень 2-7° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

"Ніч холодна за рахунок малої хмарності, а вдень приємно радуватиме сонечко, відчутно пом’якшуючи мороз. Вітер північно-східний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с", - зазначили в "Укргідрометцентрі".

Тому опадів не очікується, лише на сході та південному сході ймовірний невеликий сніг місцями.

"21 лютого погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску і холодна повітряна маса з північного сходу", - йдеться у повідомленні.

Паводок у Перу

Паводки в Перу спричинені потужними зливами, пов’язані з активним мусоном. Температура поверхні океану (+27…28°C) сприяла посиленому випаровуванню, що призвело до надміного зволоження атмосфери.

Взаємодія тропічних мас зі струменевими течіями викликала утворення грозових систем, що залишалися над регіоном тривалий час. Локальні опади перевищили 100-150 мм за добу, що спричинило вихід річок з берегів (Майо, Чанкай, Іка).

Як повідомлялось, у 2020 році у Бразилії через сильні дощі загинули 17 осіб.

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