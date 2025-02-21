ua en ru
Пт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 21 лютого 2025 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 21 лютого, в Україні погода буде визначатися полем високого атмосферного тиску. Вдень буде 7° морозу.

Про це РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"21 лютого погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску і холодна повітряна маса з північного сходу", - йдеться у повідомленні.

Тому опадів не очікується, лише на сході та південному сході ймовірний невеликий сніг місцями.

"Ніч холодна за рахунок малої хмарності, а вдень приємно радуватиме сонечко, відчутно пом’якшуючи мороз. Вітер північно-східний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с", - зазначили в "Укргідрометцентрі".

Температура вночі 9-14° морозу (у східних та більшості західних областей місцями 15-18° морозу), вдень 2-7° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с

Температура по області вночі 9-14° морозу, вдень 2-7° морозу; у Києві вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 21 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Паводок у Перу

Паводки в Перу спричинені потужними зливами, пов’язані з активним мусоном. Температура поверхні океану (+27…28°C) сприяла посиленому випаровуванню, що призвело до надміного зволоження атмосфери.

Взаємодія тропічних мас зі струменевими течіями викликала утворення грозових систем, що залишалися над регіоном тривалий час. Локальні опади перевищили 100-150 мм за добу, що спричинило вихід річок з берегів (Майо, Чанкай, Іка).

Як повідомлялось, у 2020 році у Бразилії через сильні дощі загинули 17 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Зеленський про зустріч з Келлогом: ми запропонували найшвидший шлях до угоди з США
Зеленський про зустріч з Келлогом: ми запропонували найшвидший шлях до угоди з США
DAILY
Директор музею Майдану Ігор Пошивайло: Небесна Сотня – це перші герої війни з Росією
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Директор музею Майдану Ігор Пошивайло: Небесна Сотня – це перші герої війни з Росією