Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 21 февраля, в Украине погода будет определяться полем высокого атмосферного давления. Днем будет 7° мороза.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура по области ночью 9-14° мороза, днем 2-7° мороза; в Киеве ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.

Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14° мороза (в восточных и большинстве западных областей местами 15-18° мороза), днем 2-7° мороза; на Закарпатье и в Крыму ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

"Ночь холодная за счет малой облачности, а днем приятно будет радовать солнышко, ощутимо смягчая мороз. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с", - отметили в "Укргидрометцентре".

Поэтому осадков не ожидается, лишь на востоке и юго-востоке вероятен небольшой снег местами.

"21 февраля погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления и холодная воздушная масса с северо-востока", - говорится в сообщении.

Паводок в Перу

Паводки в Перу вызваны мощными ливнями, связанные с активным муссоном. Температура поверхности океана (+27...28°C) способствовала усиленному испарению, что привело к избыточному увлажнению атмосферы.

Взаимодействие тропических масс со струйными течениями вызвало образование грозовых систем, которые оставались над регионом длительное время. Локальные осадки превысили 100-150 мм в сутки, что повлекло выход рек из берегов (Майо, Чанкай, Ика).

Как сообщалось, в 2020 году в Бразилии из-за сильных дождей погибли 17 человек.

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