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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 15 лютого 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 15 лютого, в Україні очікуються опади. Десь пройде сніг, а десь до нього доєднаються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно. У південних, східних та більшості північних областей помірний сніг, на півдні країни подекуди з дощем, на решті території місцями невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби у західних, північних та Вінницькій областях 3-8° морозу, на решті території від 4° морозу до 1° тепла, вдень в Криму та Приазов'ї 2-7° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області протягом доби 3-8° морозу; в Києві протягом доби 4-6° морозу.

Крім того, 15 лютого очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см. На дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий.
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Погода в Україні 15 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода на вихідних в Україні

В Україні на вихідних, 15-16 лютого, очікується багато снігу. Також не обійдеться і без морозів, причому місцями навіть рекордних.

Незвичайне явище в Білій Церкві

Зазначимо, що у Білій Церкві помітили на річці Рось гарне явище, яке зветься млинцева крига. Це круглі крижані диски, які утворюються на поверхні води в холодну пору року.

З’являється, коли тонкий лід або сніжна каша під дією хвиль розбивається на окремі фрагменти. Постійне зіткнення між ними надає шматкам округлу форму та підняті краї. Зазвичай спостерігається в полярних морях, Балтійському морі та на річках під час морозів.

Нагадаємо, у новорічну ніч над Україною помітили дивовижне явище - усе небо в Івано-Франківській області вкрило північне сяйво, яке переливалося різними відтінками.

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