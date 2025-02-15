Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 15 февраля, в Украине ожидаются осадки. Где-то пройдет снег, а где-то к нему присоединятся дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Облачно. В южных, восточных и большинстве северных областей умеренный снег, на юге страны местами с дождем, на остальной территории местами небольшой снег.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток в западных, северных и Винницкой областях 3-8° мороза, на остальной территории от 4° мороза до 1° тепла, днем в Крыму и Приазовье 2-7° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области в течение суток 3-8° мороза; в Киеве в течение суток 4-6° мороза.

Кроме того, 15 февраля ожидается образование снежного покрова высотой 3-5 см. На дорогах гололедица. І уровень опасности, желтый.



Погода в Украине 15 февраля (facebook.com/UkrHMC)