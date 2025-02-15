Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 15 февраля, в Украине ожидаются осадки. Где-то пройдет снег, а где-то к нему присоединятся дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно. В южных, восточных и большинстве северных областей умеренный снег, на юге страны местами с дождем, на остальной территории местами небольшой снег.
На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура в течение суток в западных, северных и Винницкой областях 3-8° мороза, на остальной территории от 4° мороза до 1° тепла, днем в Крыму и Приазовье 2-7° тепла.
Погода в Киеве и области
Облачно, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области в течение суток 3-8° мороза; в Киеве в течение суток 4-6° мороза.
Кроме того, 15 февраля ожидается образование снежного покрова высотой 3-5 см. На дорогах гололедица. І уровень опасности, желтый.
Погода в Украине 15 февраля (facebook.com/UkrHMC)
Погода на выходных в Украине
В Украине на выходных, 15-16 февраля, ожидается много снега. Также не обойдется и без морозов, причем местами даже рекордных.
Необычное явление в Белой Церкви
Отметим, что в Белой Церкви заметили на реке Рось красивое явление, которое называется блинный лед. Это круглые ледяные диски, которые образуются на поверхности воды в холодное время года.
Появляется, когда тонкий лед или снежная каша под действием волн разбивается на отдельные фрагменты. Постоянное столкновение между ними придает кускам округлую форму и приподнятые края. Обычно наблюдается в полярных морях, Балтийском море и на реках во время морозов.
Напомним, в новогоднюю ночь над Украиной заметили удивительное явление - все небо в Ивано-Франковской области покрыло северное сияние, которое переливалось разными оттенками.
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