Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 13 лютого, опадів в Україні не очікується. В Карпатах вночі буде рекордний мороз, до 15°, а вдень "плюси" ймовірні не лише на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°. Погода в Україні 13 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях та в Карпатах до 15° морозу, на Закарпатті та в Криму 1-6° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та Одеській областях 0-5° тепла.

Вранці у північно-східній частині та в Карпатському регіоні місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

"Погоду в Україні все ще визначатиме поле високого атмосферного тиску, проте спостерігатиметься його інтенсивне падіння, що слід врахувати метеозалежним людям", - попередили синоптики.

Підсумки погоди у січні 2025 в Україні

Січень виявився у західних (крім Карпат), Вінницькій та Одеській областях одним з найтепліших, на решті території країни найтеплішим за весь період спостережень.

Середня місячна температура була на 3,3°-7,1° вищою за норму. Максимальна температура становила 8-18° тепла; мінімальна - 4-13° морозу, в Карпатах місцями до 17° морозу.

В більшості областей перевищено абсолютні значення максимальної температури для січня за весь період спостережень.

Місяць виявився недостатньо вологим, опадів випало близько половини місячної норми, в Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях місцями 2-20% від норми.

Лише у більшості районів Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей та місцями у Рівненській області випала норма, в Карпатах до двох місячних норм опадів.

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