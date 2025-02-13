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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Четверг 13 февраля 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 13 февраля, осадков в Украине не ожидается. В Карпатах ночью будет рекордный мороз, до 15°, а днем "плюсы" вероятны не только на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Погоду в Украине все еще будет определять поле высокого атмосферного давления, однако будет наблюдаться его интенсивное падение, что следует учесть метеозависимым людям", - предупредили синоптики.

Утром в северо-восточной части и в Карпатском регионе местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 15° мороза, на Закарпатье и в Крыму 1-6° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных и Одесской областях 0-5° тепла.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 7-9° мороза, днем около 0°.
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Погода в Украине 13 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Итоги погоды в январе 2025 в Украине

Январь оказался в западных (кроме Карпат), Винницкой и Одесской областях одним из самых теплых, на остальной территории страны самым теплым за весь период наблюдений.

Средняя месячная температура была на 3,3°-7,1° выше нормы. Максимальная температура составляла 8-18° тепла; минимальная - 4-13° мороза, в Карпатах местами до 17° мороза.

В большинстве областей превышены абсолютные значения максимальной температуры для января за весь период наблюдений.

Месяц оказался недостаточно влажным, осадков выпало около половины месячной нормы, в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях местами 2-20% от нормы.

Лишь в большинстве районов Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей и местами в Ровенской области выпала норма, в Карпатах до двух месячных норм осадков.

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