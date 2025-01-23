Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Зимовий шторм Енцо

Станом на 22 січня зимовий шторм Енцо, який прийшов після шторму "Блер", який охопив понад 13 штатів, продовжує впливати на південні штати США, що є незвичайним для цих регіонів.

Його утворення було спричинене потужним арктичним фронтом, який зіштовхнувся з теплим і вологим повітрям Мексиканської затоки. Це призвело до утворення циклону, який приніс снігопади, крижаний дощ і сильне похолодання.

У Х'юстоні температура опустилася до -8°C, у Новому Орлеані та Атланті тримається близько -4°C із ризиком ожеледиці.

Основний вплив шторму полягає в значному обледенінні, що ускладнює рух транспорту та спричиняє перебої в енергопостачанні.

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