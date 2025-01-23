Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Зимний шторм Энцо

По состоянию на 22 января зимний шторм Энцо, который пришел после шторма "Блэр", охватившего более 13 штатов, продолжает влиять на южные штаты США, что является необычным для этих регионов.

Его образование было вызвано мощным арктическим фронтом, который столкнулся с теплым и влажным воздухом Мексиканского залива. Это привело к образованию циклона, который принес снегопады, ледяной дождь и сильное похолодание.

В Хьюстоне температура опустилась до -8°C, в Новом Орлеане и Атланте держится около -4°C с риском гололеда.

Основное влияние шторма заключается в значительном обледенении, что затрудняет движение транспорта и вызывает перебои в энергоснабжении.

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