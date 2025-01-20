Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці у північній частині місцями туман; в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. По області вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 2-7° тепла; у Києві, вдень 3-5° тепла.

Погода в Україні на 20 січня (facebook.com/UkrHMC)