Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром в северной части местами туман; в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 2-7° тепла, в юго-западной части до 10°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. По области ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 2-7° тепла; в Киеве, днем 3-5° тепла.

Погода в Украине на 20 января (facebook.com/UkrHMC)