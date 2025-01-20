Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 20 января, в Украине будет сухо. Температура максимально поднимется на юге, до 10°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцетр".
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром в северной части местами туман; в Карпатах на дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 2-7° тепла, в юго-западной части до 10°.
Облачно с прояснениями, без осадков. По области ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 2-7° тепла; в Киеве, днем 3-5° тепла.
Погода в Украине на 20 января (facebook.com/UkrHMC)
На ближайшей рабочей неделе в Украине буде сухо, даже солнечно. Подробнее о погоде на ближайшие дни - читайте в материале РБК-Украина.
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