Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 19 січня, в Україні невеликий мокрий сніг можливий лише на сході. Вдень буде тепло, максимально до 6°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Погода у Києві та області 19 січня (facebook.com/UkrHMC)

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 1-6° тепла, у східних та Сумській областях близько 0°.

Вночі та вранці в західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненнями. На сході країни невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів.

Незвичні природні явища: льодяні хвилі

Льодяні хвилі - це рідкісне природне явище, яке виникає, коли потужний вітер або течія рухають уламки льоду по поверхні води, часто в напрямку берега.

Під час цього процесу шматки льоду нашаровуються один на одного, утворюючи своєрідну "хвилю" з крижаних уламків.

Умови виникнення - температура близька до 0 або нижча, що забезпечує наявність льоду на поверхні водойми; сильний вітер або течія, які рухають льодові уламки; наявність відкритої води, яка слугує джерелом руху льоду.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, про ще одне незвичне погодне явище - хмару "Небесний кит".

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