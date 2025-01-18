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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 18 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 18 січня, в Україні очікується невеликий дощ зі снігом. Вдень максимально до 8°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на північному сході та сході країни невеликий дощ та мокрий сніг.

На дорогах західних областей місцями ожеледиця; в Карпатах вранці подекуди туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 8°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла; у Києві вдень 2-4° тепла.

Погода в Україні 18 січня (facebook.com/UkrHMC)

Сходження лавин в Україні

17 січня у Прикарпатті зафіксовано сходження чотирьох лавин мокрого снігу зі східного схилу гори Пожежевська.

Чотири лавини мали об’єми 57,144, 50 та 77 куб. м. На щастя, жертв та збитків не виявлено.

Нагадаємо, 6 січня теж з однієї з гір в Карпатах зійшла снігова лавина.

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