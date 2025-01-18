Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь на северо-востоке и востоке страны небольшой дождь и мокрый снег.

На дорогах западных областей местами гололедица; в Карпатах утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 0-5° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 8°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 0-5° тепла; в Киеве днем 2-4° тепла.

Погода в Украине 18 января (facebook.com/UkrHMC)