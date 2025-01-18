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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 18 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 18 января, в Украине ожидается небольшой дождь со снегом. Днем максимально до 8°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь на северо-востоке и востоке страны небольшой дождь и мокрый снег.

На дорогах западных областей местами гололедица; в Карпатах утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 0-5° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 8°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 0-5° тепла; в Киеве днем 2-4° тепла.

Погода в Украине 18 января (facebook.com/UkrHMC)

Сход лавин в Украине

17 января в Прикарпатье зафиксирован сход четырех лавин мокрого снега с восточного склона горы Пожежевская.

Четыре лавины имели объемы 57,144, 50 и 77 куб. м. К счастью, жертв и убытков не обнаружено.

Напомним, 6 января тоже с одной из гор в Карпатах сошла снежная лавина.

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