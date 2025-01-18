Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 18 января, в Украине ожидается небольшой дождь со снегом. Днем максимально до 8°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь на северо-востоке и востоке страны небольшой дождь и мокрый снег.
На дорогах западных областей местами гололедица; в Карпатах утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 0-5° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 8°.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 0-5° тепла; в Киеве днем 2-4° тепла.
Погода в Украине 18 января (facebook.com/UkrHMC)
17 января в Прикарпатье зафиксирован сход четырех лавин мокрого снега с восточного склона горы Пожежевская.
Четыре лавины имели объемы 57,144, 50 и 77 куб. м. К счастью, жертв и убытков не обнаружено.
Напомним, 6 января тоже с одной из гор в Карпатах сошла снежная лавина.
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