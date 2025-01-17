Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Потужний шторм на Алясці

12 січня Анкоридж, найбільше місто Аляски, зазнало потужного шторму з ураганними вітрами, що спричинило значні пошкодження та масові відключення електроенергії.

На метеостанції Sunburst Ridgetop на хребті Turnagain Pass зафіксовано пориви до приблизно 208 км/год. В межах міста швидкість вітру сягала приблизно 121 км/год.

У Департаменті транспорту та громадських об’єктів Аляски повідомили, що ймовірно сильні вітри є основною причиною пошкодження пішохідного мосту Ребіт-Крік уздовж шосе Сьюард.

Нагадаємо, на початку січня сильний зимовий шторм, який отримав назву "Блер", накрив США, він охопив понад 30 штатів.

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