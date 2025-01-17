Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 17 січня, в Україні пройдуть дощі зі снігом. Хоча морозу чекати не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями. В Україні, крім заходу та південного заходу, невеликий дощ та мокрий сніг.
На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця; в більшості західних областей вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла, вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму 2-7° тепла.
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах області подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вдень 0-2° тепла.
Погода в Україні 17 січня (facebook.com/UkrHMC)
12 січня Анкоридж, найбільше місто Аляски, зазнало потужного шторму з ураганними вітрами, що спричинило значні пошкодження та масові відключення електроенергії.
На метеостанції Sunburst Ridgetop на хребті Turnagain Pass зафіксовано пориви до приблизно 208 км/год. В межах міста швидкість вітру сягала приблизно 121 км/год.
У Департаменті транспорту та громадських об’єктів Аляски повідомили, що ймовірно сильні вітри є основною причиною пошкодження пішохідного мосту Ребіт-Крік уздовж шосе Сьюард.
Нагадаємо, на початку січня сильний зимовий шторм, який отримав назву "Блер", накрив США, він охопив понад 30 штатів.
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