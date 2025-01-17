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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 17 января, в Украине пройдут дожди со снегом. Хотя мороза ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. В Украине, кроме запада и юго-запада, небольшой дождь и мокрый снег.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица; в большинстве западных областей утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла, днем на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму 2-7° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах области местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве днем 0-2° тепла.

Погода в Украине 17 января (facebook.com/UkrHMC)

Мощный шторм на Аляске

12 января Анкоридж, крупнейший город Аляски, подвергся мощному шторму с ураганными ветрами, что вызвало значительные повреждения и массовые отключения электроэнергии.

На метеостанции Sunburst Ridgetop на хребте Turnagain Pass зафиксированы порывы до примерно 208 км/ч. В пределах города скорость ветра достигала примерно 121 км/ч.

В Департаменте транспорта и общественных объектов Аляски сообщили, что вероятно сильные ветры являются основной причиной повреждения пешеходного моста Ребит-Крик вдоль шоссе Сьюард.

Напомним, в начале января сильный зимний шторм, который получил название "Блэр", накрыл США, он охватил более 30 штатов.

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