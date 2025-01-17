Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно с прояснениями. В Украине, кроме запада и юго-запада, небольшой дождь и мокрый снег.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица; в большинстве западных областей утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла, днем на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму 2-7° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах области местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве днем 0-2° тепла.

Погода в Украине 17 января (facebook.com/UkrHMC)