Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні найближчим часом

3 січня в Україну зайшло похолодання, яке протримається до 7 січня. Тож більша частина робочого тижня пройде під впливом теплої погоди, але й зима про себе нагадає.

Детальніше про прогноз на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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