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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 7 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 7 января, в Украине будет тепло. Даже не в южных регионах днем ожидается до 9° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных и северо-восточных областях ночью небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 4-9° тепла, на Прикарпатье и юге страны 7-12°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 7-9°.

Погода в Украине 7 января (facebook.com/UkrHMC)

Предупреждение от синоптиков

7-9 января, в связи с оттепелью и осадками, ожидается постепенное повышение уровней воды:

  • на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-1,2 м;
  • на реках суббассейнов Сяна и Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м.

Кроме того, 7 января, в связи с метелями и последующей оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Погода в Украине в ближайшее время

3 января в Украину зашло похолодание, которое продержится до 7 января. Так что большая часть рабочей недели пройдет под влиянием теплой погоды, но и зима о себе напомнит.

Подробнее о прогнозе на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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