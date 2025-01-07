Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 7 января, в Украине будет тепло. Даже не в южных регионах днем ожидается до 9° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных и северо-восточных областях ночью небольшой мокрый снег и дождь.
Ночью на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 4-9° тепла, на Прикарпатье и юге страны 7-12°.
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 7-9°.
Погода в Украине 7 января (facebook.com/UkrHMC)
7-9 января, в связи с оттепелью и осадками, ожидается постепенное повышение уровней воды:
Кроме того, 7 января, в связи с метелями и последующей оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).
3 января в Украину зашло похолодание, которое продержится до 7 января. Так что большая часть рабочей недели пройдет под влиянием теплой погоды, но и зима о себе напомнит.
Подробнее о прогнозе на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
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