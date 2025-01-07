Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине в ближайшее время

3 января в Украину зашло похолодание, которое продержится до 7 января. Так что большая часть рабочей недели пройдет под влиянием теплой погоды, но и зима о себе напомнит.

Подробнее о прогнозе на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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