UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 4 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 4 січня, в Україні похолодання посилиться. Очікуються сніг та ожеледиця, мороз вдарить до 3°, а в Карпатах - до 12°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і в північних та центральних областях пориви 15-18 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині та на Луганщині вдень 0-5° тепла, в Криму до 8° тепла. В Карпатах сніг; температура впродовж доби 7-12° морозу.

Погода в Києві та області

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень близько 0°. 4 січня на дорогах ожеледиця; вдень пориви вітру 15-18 м/с.

І рівень небезпечності, жовтий, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Погода в Україні 4 січня (facebook.com/UkrHMC)

Детальніше про погоду на вихідні в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день